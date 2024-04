Scheller wechselt nach Paderborn

Der SC Paderborn hat Tjark Scheller vom FC St. Pauli verpflichtet. Der 22-jährige Abwehrspieler kommt aus der U23 der Kiezkicker und möchte in Ostwestfalen den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Für St. Pauli bestritt der 1,92 Meter große Verteidiger insgesamt 34 Einsätze in der Regionalliga Nord sowie zwei Kurzeinsätze für die erste Mannschaft in der zweiten Liga.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Tjark bei seinem weiteren Weg für Paderborn entschieden hat. Seine spielerischen Fähigkeiten und sein gutes Aufbauspiel haben uns überzeugt. Gemeinsam wollen wir sein Potenzial heben und weiter entwickeln“, lässt sich Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber zitieren.