Christiansen wird Sportchef in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg kann nun die Planungen für die kommende Saison intensivieren. Der Bundesligist verkündet die Verpflichtung von Peter Christiansen vom FC Kopenhagen. Gestern wurde bereits von einer Einigung zwischen den Klubs berichtet. In Wolfsburg wird Christiansen den Posten des Geschäftsführers Sport erhalten und damit die Nachfolge von Marcel Schäfer antreten. Zum 1. Juli soll der Funktionär seinen neuen Job beim Bundesliga-Klub offiziell antreten. Als Ablöse stehen dem Vernehmen nach 1,5 bis zwei Millionen Euro im Raum.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Peter Christiansen einen ausgewiesenen Fußballfachmann mit einer beeindruckenden Vita für uns gewinnen konnten. Arbeit, Fußball, Leidenschaft sind genau die Eigenschaften, für die Peter in seiner Karriere als Spieler stand und die ihn auch jetzt als Sportmanager auszeichnen. Wir möchten uns an dieser Stelle auch sehr herzlich für die stets vertrauensvollen und fairen Gespräche mit den Vertretern des FC Kopenhagen bedanken“, so Frank Witter, Vorsitzender des Aufsichtsrates.