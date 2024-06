Musiala: „Geht nicht mehr nur darum, gut zu spielen“

Jamal Musiala hat bei der kommenden Europameisterschaft hohe Erwartungen an sich selbst. Wie der 21-Jährige in einem Interview mit ‚The Athletic‘ offenbart, ist er mit seinen bisherigen Leistungen in der Nationalelf noch nicht zufrieden. Besonders eine Statistik gefällt dem gebürtigen Stuttgarter gar nicht: „Bisher habe ich in 29 Spielen nur zwei Tore erzielt. Ich will mich nicht unter Druck setzen, aber jetzt geht es nicht mehr nur darum, gut zu spielen. Ich will aggressiver und hungriger sein, um ein paar Tore zu schießen.“

Bei der Europameisterschaft wird der flinke Dribbler mit der 10 auf dem Rücken auflaufen. „Es ist eine große Nummer und eine Ehre, mit dieser Nummer für die Nationalmannschaft zu spielen. Natürlich ist damit auch ein gewisser zusätzlicher Druck verbunden, aber deshalb spielen wir ja auch Fußball“, so Musiala. Zudem spüre er das Vertrauen des Bundestrainers: „Julian Nagelsmann möchte, dass ich sicher stehe, wenn wir etwas tiefer stehen. Aber er lässt mir im letzten Drittel alle Freiheiten, die ich brauche, um mein Spiel zu spielen.“