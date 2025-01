FCS: Neudecker weckt Interesse in der Eredivisie

In der Niederlande befasst man sich mit Richard Neudecker vom 1. FC Saarbrücken. Nach FT-Informationen zeigt Fortuna Sittard Interesse an dem 28-Jährigen. Der Klub aus der Eredivisie beschäftigt sich mit einem ablösefreien Transfer des Mittelfeldspielers im kommenden Sommer.

Der Linksfuß, der in der Vergangenheit unter anderem für den FC St. Pauli auflief, spielt seit 2022 für den FCS. Neudecker kommt im Saarland zumeist im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. In der 3. Liga steuerte er in der laufenden Saison vier Tore und zwei Vorlagen bei.