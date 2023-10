Wegen Mané: Al Nassr-Boss stichelt gegen Bayern

Marcelo Salazar zufolge muss sich der FC Bayern in der Causa Sadio Mané an die eigene Nase fassen. Gegenüber der ‚tz‘ mutmaßt der Sportdirektor von Al Nassr: „Wenn es beim FC Bayern nicht so lief wie erwartet, gibt es Gründe dafür. Die Münchner müssen sich fragen, warum Mané im Verein nicht sein bestes Niveau zeigen konnte.“ Der Funktionär gibt aber auch zu: „Der Spieler muss das auch tun. Es gibt immer zwei Seiten.“

Mané konnte beim Rekordmeister seine Leistungen nicht auf den Platz bringen. Folgerichtig wurde das Missverständnis nach einem Jahr wieder beendet, der 31-jährige Offensivspieler wechselte für 30 Millionen Euro zum saudischen Erstligisten. Die richtige Entscheidung, meint Salazar: „Er ist glücklich. Er hat die neue Herausforderung angenommen. Er ist ein Typ, der sehr viel lächelt.“