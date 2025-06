50-Millionen-Vertrag: Inzaghi verlässt Inter

Simone Inzaghi hat sich final für den lukrativen Schritt in die Wüste entschieden. Wie mehrere italienische Medien übereinstimmend vermelden, wurde Inter Mailand von dem 49-jährigen Cheftrainer bereits darüber in Kenntnis gesetzt, dass er den Champions League-Finalisten verlassen und das Angebot von Al Hilal annehmen will. In Saudi-Arabien winkt ein Zweijahresvertrag mit einem Volumen von 50 Millionen Euro.

Update (17:49 Uhr): Inter hat die Inzaghi-Trennung nun auch offiziell bestätigt. Präsident Giuseppe Marotta sagt: „Im Namen […] des gesamten Vereins möchte ich Simone Inzaghi für seine Arbeit, seine Leidenschaft und auch für die Aufrichtigkeit im heutigen Gespräch danken, das zu der gemeinsamen Entscheidung geführt hat, getrennte Wege zu gehen. Nur wenn man Tag für Tag gemeinsam um den Erfolg gekämpft hat, kann man einen so offenen Dialog führen, wie es heute der Fall war.“

Zu klären sind noch die Ablösemodalitäten, Inzaghis Kontrakt bei Inter läuft bis 2026. In Mailand hatte der ehemalige Stürmer zur Saison 2021/22 übernommen. Neben zwei Pokalsiegen holte Inzaghi mit Inter auch eine Meisterschaft. In dieser Spielzeit musste man knapp der SSC Neapel den Vortritt lassen. Bei Al Hilal folgt er auf den Anfang Mai entlassenen Jorge Jesus.