Amiri will bei Bayer bleiben

Nadiem Amiri hat sich offenbar dazu entschlossen, seine Karriere bis auf weiteres bei Bayer Leverkusen fortzusetzen. Der Mittelfeldspieler will sich laut einem Bericht des ‚kicker‘ bei seinem aktuellen Arbeitgeber durchbeißen.

Zuletzt bekundete Besiktas Interesse, das Thema hat sich aber offenbar mittlerweile erledigt. In Leverkusen hatte man ursprünglich gehofft, in etwa jene neun Millionen Euro wieder einzunehmen, die man vor drei Jahren an die TSG Hoffenheim gezahlt hatte. Amiris Vertrag am Rhein läuft noch bis 2024.