Heidenheim: Alles klar mit Scienza

Der Wechsel von Offensivspieler Léo Scienza in die Bundesliga zum 1. FC Heidenheim ist offenbar in trockenen Tüchern. Nach Informationen von ‚Sky‘ sind letzte Details geklärt. Der SSV Ulm kassiert vom Lokalrivalen etwa 600.000 Euro, die per Klausel festgeschrieben sind. Scienza erhält beim FCH einen Vertrag bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Scienza war der überragende Mann dieser fast beendeten Drittliga-Saison. Neun Tore und 13 Vorlagen sammelte der 25-jährige Brasilianer und hat damit einen großen Anteil am Ulmer Aufstieg in die zweite Liga. Neben Heidenheim waren auch der 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf und der FC Schalke 04 an Scienza interessiert.