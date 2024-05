Schalke-Zukunft: Geraerts lässt aufhorchen

Trainer Karel Geraerts hat auf der heutigen Pressekonferenz ein Bekenntnis zum FC Schalke 04 vermissen lassen. Angesprochen auf seine weitere Zukunft beim Ruhrpottklub sagte der Belgier: „Die Gespräche mit Matthias Tillmann, Marc Wilmots und Ben Manga waren wirklich sehr gut. Wir haben die Saison analysiert und auch über die Zukunft gesprochen. Ich bin nächste Woche in Belgien und werde auch Gespräche mit meinem Berater und meiner Familie führen.“

Ob Geraerts nach der kräftezehrenden Zweitligasaison mit den Königsblauen an Bord bleibt, hängt offenbar maßgeblich von seiner Familie ab. „Es ist das erste Mal, das ich ins Ausland gewechselt bin“, betont der 42-Jährige, der seine in Belgien wohnende Familie aktuell seltener zu Gesicht bekommt. Trotz des gesicherten Klassenerhalts bleibt Geraerts Zukunft bei S04 also trotz gültigen Vertrags bis 2025 vorerst offen.