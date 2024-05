Bundesligist an Nebel interessiert

Der 1. FSV Mainz 05 möchte sich in den kommenden Wochen mit Paul Nebel zusammensetzen. Wie ‚Sky‘ berichtet, kehrt der 21-Jährige im Sommer von seiner Leihe beim Karlsruher SC zunächst zu seinem Stammverein zurück, es sei jedoch noch unklar, ob der offensive Mittelfeldspieler bei den Rheinhessen bleiben wird.

Nebels Vertrag bei den Mainzern läuft noch bis 2025. Erste Vereine haben allerdings schon angeklopft. Laut dem Bezahlsender besteht Interesse von Union Berlin an den Diensten des U21-Nationalspielers. In der aktuellen Saison lief Nebel 32 Mal für den KSC in der zweiten Liga auf und erzielte dabei fünf Treffer.