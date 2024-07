RB: Olmo über seine Ausstiegsklausel

Dani Olmo macht sich keinen Kopf darüber, dass seine Ausstiegsklausel Mitte Juli ausläuft. „Die Leute, die davon wissen müssen, wissen davon. Und die Leute, die sich damit beschäftigen müssen, beschäftigen sich damit. Ich bin da ganz entspannt“, so der spanische Nationalspieler, der mit der Furia Roja am morgigen Dienstag auf Frankreich trifft (21 Uhr), im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘.

Der 26-Jährige wird seit einiger Zeit unter anderem mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der Frage, ob Barças neuer Trainer Hansi Flick ihn tatsächlich verpflichten will, weicht Olmo aus: „Flick und ich haben uns in der Bundesliga getroffen, als er Bayern trainiert hat. Ich hoffe, dass er bei Barça erfolgreich sein wird. Ich wünsche ihm nur das Beste.“