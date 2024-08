Der FC Chelsea verleiht Linksverteidiger Caleb Wiley an Partnerklub Racing Straßburg. Wie der Verein offiziell vermeldet, wird der 19-Jährige, der in London noch einen Vertrag bis 2030 besitzt, die kommende Saison in der Ligue 1 verbringen.

Unter der Anzeige geht's weiter