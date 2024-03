60 Millionen: Juves Bremer nach England?

Auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehrzentrale könnte Manchester United bei Juventus Turin fündig geworden sein. Die italienischen Tageszeitung ‚La Repubblica‘ bezeichnet den Brasilianer Bremer als Kandidaten in Old Trafford. Dem Bericht zufolge sind die Red Devils bereit, für den 27-jährigen Innenverteidiger im Sommer tief in die Tasche zu greifen.

Im Zuge der jüngsten Vertragsverlängerung bis 2028 sollen Juve und Bremer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro vereinbart haben. United sei bereit, diese Summe auf den Tisch zu legen und sich Verhandlungen mit der Alten Dame zu sparen. Im Gegenzug könnte sich der Manchester-Klub von Raphaël Varane (30) und Harry Maguire (31) trennen.