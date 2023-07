Sporting holt Rekordtransfer Gyökeres

Sporting Lissabon hat einen neuen Rekordtransfer. Der schwedische Stürmer Viktor Gyökeres unterschreibt einen Fünfjahresvertrag inklusive Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro. Als Ablöse fließen kolportierte 24 Millionen Euro an den englischen Zweitligisten Coventry City. Damit ist der 25-Jährige der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte der Portugiesen.

In der vergangenen Saison kam Gyökeres in 50 Pflichtspielen auf 22 Tore und zwölf Vorlagen. In der Saison 2019/20 war der 14-malige Nationalspieler leihweise für den FC St. Pauli aktiv. In der zweiten Liga traf er damals siebenmal.

