Schröder: „2. April kann man schon abhaken“

Für Rouven Schröder ist ausgeschlossen, dass der deutsche Fußball seinen Betrieb Anfang April schon wieder aufnehmen kann. „Wir haben gesagt: Okay, eventuell am 2. April, das kann man auch schon abhaken“, so der Sportdirektor von Mainz 05 im ‚Aktuellen Sportstudio‘. Dass dann alles wieder den gewohnten Gang nimmt, sei schlichtweg „unrealistisch“.

Stattdessen wird die DFL wohl am 31. März erneut zusammenkommen und über einen weiteren Aufschub entscheiden. Damit wollen sich erste und zweite Bundesliga nochmals Zeit einräumen. Ziel bleibt die Vollendung der Bundesliga-Saison, im Zweifel auch ohne Zuschauer. Andernfalls drohen den Klubs Verluste im hohen dreistelligen Millionenbereich.