Freiburg-Talent: Besiktas macht Fortschritte

Für Linksverteidiger Berkay Yilmaz stehen in diesem Sommer offenbar einige Türen offen. Besiktas macht laut ‚Sabah Spor‘ derweil Fortschritte in den Verhandlungen mit dem SC Freiburg über einen Transfer des 19-Jährigen. Zuletzt soll der Istanbuler Klub mit einem Angebot in Höhe von 1,5 Millionen Euro vorstellig geworden sein.

Eine Einigung erzielten die Vereine zwar noch nicht, dem Bericht zufolge ist man sich in puncto Ablöse aber deutlich nähergekommen. Im Werben um Yilmaz muss Besiktas aber auch auf die Konkurrenz achten. Juventus Turin, Atlético Madrid und Galatasaray werden ebenfalls mit dem türkischen U19-Nationalspieler in Verbindung gebracht. Insbesondere die Alte Dame aus der Serie A soll intensiv um Yilmaz buhlen.