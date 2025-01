West Ham: Steidten vor dem Aus?

Bei West Ham United könnten nach dem Ende von Trainer Julen Lopetegui auch die Tage von Tim Steidten als Technischer Direktor gezählt sein. Einem Bericht des ‚Guardian‘ zufolge steht der gebürtige Bremer aufgrund seiner durchwachsenen Arbeit auf dem Transfermarkt unter großem Druck. Dazu kommt mit Rekrutierungsanalyst Kyle Macaulay vom FC Chelsea ein alter Mitstreiter von Neu-Trainer Graham Potter an Bord, der Steidtens Position bei den Hammers zusätzlich auf den Prüfstand stellt.

Es wird erwartet, dass Macaulay noch in dieser Woche seine Arbeit bei den Londonern aufnimmt und Potters Wünsche auf dem Transfermarkt beschleunigt erfüllen kann. Gesucht werden ein neuer Angreifer, ein defensiver Mittelfeldspieler sowie ein neuer Verteidiger. Ziele, bei denen Steidten bislang offenbar nicht die gewünschten Ergebnisse liefern konnte. Der 45-Jährige hatte nach Stationen bei Werder Bremen und Bayer Leverkusen im Sommer 2023 bei West Ham angeheuert. Seitdem investierten die Hammers rund 290 Millionen Euro in neue Spieler, der sportliche Erfolg blieb aber vor allem in der laufenden Saison aus. Derzeit belegt der Klub einen enttäuschenden Rang 14, nachdem West Ham im Vorjahr noch auf Platz neun gelandet war.