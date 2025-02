Woltemade: „WM 2026 ist natürlich ein Wunsch, ein Ziel“

Wenn im kommenden Jahr die WM in Nordamerika startet, würde auch Nick Woltemade gerne mit von der Partie sein. „Ich sage jetzt nicht: Ich will unbedingt dabei sein. Aber die WM 2026 ist natürlich ein Wunsch, ein Ziel, auf das ich hinarbeite“, gesteht der Stürmer des VfB Stuttgart gegenüber der ‚Sport Bild‘, „erst einmal plane ich aber für 2025 einen Urlaub im Sommer in den USA.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Woltemade ist aktuell in der Form seines Lebens. Für die Schwaben war er in der laufenden Saison in 21 Spielen an 13 Treffern direkt beteiligt. Bezüglich einer möglichen WM-Nominierung denkt der deutsche U21-Nationalspieler nicht allzu weit voraus: „Wir haben jetzt Februar 2025. Das ist noch weit weg. Ich lebe im Hier und Jetzt, das tut mir gut, auch um Situationen zu verarbeiten.“