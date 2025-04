Terzic offen für Spurs-Job

Edin Terzic kann sich offenbar vorstellen, künftig in der Premier League an der Seitenlinie zu stehen. Der ‚Sport Bild‘ zufolge wäre der ehemalige BVB-Trainer „sofort gesprächsbereit“, sollten die Spurs einen Nachfolger des in der Kritik stehenden Ange Postecoglou suchen.

In der Liga belegt Tottenham einen indiskutablen 16. Tabellenplatz, steht aber immerhin im Europa League-Halbfinale. Terzic wiederum ist seit dem vergangenen Sommer ohne Job. Damals hatte er unmittelbar nach seinem Aus bei Borussia Dortmund noch ein Angebot vom AC Mailand abgelehnt mit der Begründung, er benötige zunächst einmal eine Pause.