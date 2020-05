Bayer 04: Bosz spricht über Havertz-Verletzung

Peter Bosz geht davon aus, dass es Kai Havertz (20) am gestrigen Freitagabend in Bayer Leverkusens Partie beim SC Freiburg (1:0) nicht allzu schwer erwischt hat. „Es geht ihm gut. Ich weiß nicht, wie schlimm das ist. Das geht schon in Ordnung“, sagte der Niederländer im Anschluss an das Spiel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Havertz hatte in der 54. Minute zunächst das Tor des Tages erzielt, ehe er zwölf Minuten später verletzt ausgewechselt werden musste. Vorausgegangen war ein Zweikampf, bei dem das Ausnahmetalent unglücklich auf dem Knie landete. Mit einer genauen Diagnose ist im Laufe des heutigen Samstags zu rechnen.