Klopps „bester Kader“ auf Titeljagd – Abgänge im Sommer erwartet

Der FC Liverpool kann in dieser Saison Großes vollbringen. Den Carabao Cup hat das Team von Jürgen Klopp bereits gewonnen, im FA Cup sowie in der Champions League steht man im Viertelfinale. In der Liga haben die Reds ihre vergangenen acht Partien gewonnen und stehen damit nur noch vier Punkte hinter Tabellenführer Manchester City – mit einem Spiel weniger.

Der Traum vom Quadrupel lebt an der Anfield Road. Möglich gemacht hat das auch eine intelligente Transferpolitik, mit der Liverpool den Kern des Kaders zusammenhalten und sukzessiv verstärken konnte. Diogo Jota (25), Sommerneuzugang aus dem Jahr 2020, ist zurzeit hinter Mo Salah (29) der zweiterfolgreichste Torschütze der Premier League. Winterverpflichtung Luis Díaz (25) drückt Spielen ohne jegliche Eingewöhnungszeit bereits seinen Stempel auf.

Auch in der Breite stark

Ist das etwa der beste Kader, den Klopp jemals hatte? „Natürlich ist er das“, entgegnet der 54-jährige Coach auf entsprechende Nachfrage im Interview mit ‚Sky Sports‘, „lustigerweise ist es aber derselbe Kader, abgesehen von Luis, den wir zum Saisonstart hatten.“

Mit einem entscheidenden Unterschied: „Wir hatten diesen starken Kader, aber die Spieler standen uns nicht immer zur Verfügung. Jetzt schon. Dadurch haben wir nun den Kader, den wir schon immer haben wollten.“ Vor allem in der Offensive verfügen die Liverpooler nun über eine enorme Personaltiefe. „Es ist verrückt, dass wir auch noch Divock (Origi, Anm. d. Red.) und Taki (Takumi, Minamino, Anm. d. Red.) obendrauf haben“, so Klopp.

Abgänge im Sommer

Unter anderem an diese beiden Spieler denkt der gebürtige Stuttgarter wohl auch, wenn er sagt: „Aufgrund unserer Kadergröße ist es unwahrscheinlich, dass wir im Sommer genauso zusammenbleiben werden. Manche Spieler spielen sicherlich nicht so oft, wie sie es sich wünschen. Wir werden sehen, was im Sommer passiert und entsprechende Lösungen finden.“

Einen Komplettumbruch will Klopp aber verhindern: „Der Kern der Mannschaft muss zusammenbleiben. Daran gibt es keine Zweifel.“ Dennoch hat er bereits den LFC der Zukunft im Blick: „Wir müssen den Klub auch auf die Zeit vorbereiten, wenn die aktuellen Jungs nicht mehr da sind. Es wird eine Zeit nach uns geben und diese Zeit sollte im besten Fall noch erfolgreicher sein als die aktuelle.“

Klopps größter Fokus gilt aber wohl dem heutigen Premier League-Duell mit dem FC Arsenal (21:15 Uhr). Als „schwierigstes“ aber auch „wichtigstes“ Spiel bezeichnet der Liverpool-Trainer das Duell mit den Gunners. Möchte man Großes vollbringen, muss man die Londoner schlagen.