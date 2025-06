Gittens vor schnellem BVB-Abflug?

Es ist kein Geheimnis, dass Jamie Gittens (20) im Sommer eine Luftveränderung anstrebt. Per 60-Millionen-Ausstiegsgklausel darf er Borussia Dortmund den Rücken kehren. Womöglich verlässt der Offensivspieler die Schwarz-Gelben sogar schon vor der am 14. Juni startenden Klub-WM.

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, will der FC Chelsea den Transfer des Engländers schnellstmöglich unter Dach und Fach bringen. Gegenwärtig sollen die Verhandlungen zwischen den Vereinen laufen, damit Gittens für das Turnier in den Staaten von den Blues registriert werden kann.

2012 war Gittens schon ein halbes Jahr in Chelseas Jugendakademie aktiv, ehe es über den FC Reading und Manchester City 2020 zum BVB ging. An der Strobelallee entwickelte sich der U21-Nationalspieler prächtig, musste zuletzt unter Niko Kovac aber häufiger auf der Bank Platz nehmen. In seiner Heimat will der dribbelstarke Rechtsfuß seine Karriere wieder ankurbeln.