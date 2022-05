Gerüchte um Ronaldo-Rückkehr | Spaniens „weiße Liga“

Real-Gerücht um Ronaldo

In welchem Trikot jubelt Cristiano Ronaldo in der nächsten Saison? Angeblich hat der Portugiese beim künftigen United-Coach Erik ten Hag keinen besonders guten Stand. Der ‚Daily Mirror‘ bringt nun eine spektakuläre Rückkehr zu Real Madrid ins Spiel. Der frischgebackene spanische Meister sei „zunehmend heiß auf eine Wiedervereinigung“ mit CR7. Ob Florentino Pérez, Carlo Ancelotti und Karim Benzema das auch so sehen? Zweifelhaft.

Königliche Dominanz

In Spanien steht Real derweil aufgrund des Gewinns der 35. Meisterschaft in der Vereinshistorie im Fokus. Die ‚Mundo Deportivo‘ nennt die Primera División, die in dieser Saison von den Blancos dominiert wurde, eine „weiße Liga“. Die ‚as‘ berichtet von einer „beeindruckenden Feier“ in der Hauptstadt. Hochleben ließen die Königlichen vor allem ihren Torjäger Benzema und Coach Carlo Ancelotti, der nun in England, Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien Meistertitel feiern konnte. Beeindruckend.

Abschied von Raiola

Mino Raiola, einer der bekanntesten und einflussreichsten Spielerberater, ist gestorben. Der Agent hatte unter anderem Paul Pogba, Erling Haaland und Zlatan Ibrahimovic beraten. In seiner italienischen Heimat nehmen die Zeitungen Abschied von Raiola. „Auf Wiedersehen Raiola“, prangt es auf dem Cover der ‚Gazzetta dello Sport‘. Der ‚Corriere dello Sport‘ verabschiedet den „König des Transfermarkts“. Ruhe in Frieden.