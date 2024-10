England-Job: Tuchels XXL-WM-Prämie

Neben dem sportlichen hat Thomas Tuchel vom englischen Fußballverband (FA) auch einen ordentlichen finanziellen Anreiz bekommen, in zwei Jahren mit den Three Lions die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, hat sich der deutsche Coach eine stattliche Titelprämie in den Vertrag schreiben lassen. Sollte der neue englische Nationaltrainer mit seiner Mannschaft für England den ersten Pokal seit 1966 holen, überweist ihm die FA umgerechnet 3,6 Millionen Euro.

Tuchels Vorgänger Gareth Southgate, der nach der vergangenen Europameisterschaft im Sommer zurückgetreten ist, hätte bei einem Gewinn einer EM oder WM sogar 4,8 Millionen erhalten. Dafür ist das Grundgehalt des ehemaligen Trainers von Bayern München mit etwa sechs Millionen Euro doppelt so hoch wie das seines Vorgängers. Tuchel hat lediglich für 18 Monate unterschrieben, das Ziel ist so einfach wie klar: Er soll mit England Weltmeister werden – und dann abkassieren.