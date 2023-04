Bayern-Finanzchef spricht über 100-Millionen-Transfer

Der FC Bayern könnte im Sommer einen großen Fisch an Land ziehen. Laut Dr. Michael Diederich ist ein Transfer in der Größenordnung von 100 Millionen Euro nicht auszuschließen, wie der neue Finanzvorstand im Klubmagazin ‚51‘ erläutert. „Es geht hier um zwei Aspekte: Können wir uns einen solchen Transfer leisten – und wollen wir uns einen solchen Transfer leisten? Grundsätzlich schließe ich im Leben nichts aus“, so der 57-Jährige.

Hinsichtlich der Kaderplanung des Rekordmeisters eine interessante Äußerung. Im Sommer schielen die Münchner auf die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers. Harry Kane (29/Tottenham Hotspur) oder auch Victor Osimhen (24/SSC Neapel) wurden schon mit den Bayern in Verbindung gebracht. Alle beide würden preislich wohl in die Kategorie der dreistelligen Millionentransfers fallen.

