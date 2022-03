Mischt Liverpool bei Rashford mit?

Der FC Liverpool denkt offenbar über die Verpflichtung von Marcus Rashford nach. Laut den ‚Manchester Evening News‘ haben die Reds dem 24-Jährigen zu verstehen gegeben, dass sie große Bewunderer seiner Spielweise sind. Da seit 1964 jedoch kein Spieler mehr von Manchester United zum LFC gewechselt ist, stuft auch die englische Lokalzeitung die Wahrscheinlichkeit, dass die Red Devils den Stürmer nach Liverpool ziehen lassen, als „höchst unwahrscheinlich“ ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rashfords Vertrag läuft 2023 aus, per Option kann die Laufzeit um ein weiteres Jahr verlängert werden. Erst nach Ablauf des Arbeitspapiers wäre Manchester machtlos, was einen Abgang des Eigengewächses betrifft. Dass Rashford seinen Heimatklub ablösefrei verlassen wird, ist aber ebenfalls unwahrscheinlich. Jüngst hieß es, der 24-Jährige überdenke seine Zukunft bei United. Seitdem habe sein Handy „nicht mehr aufgehört zu klingeln“, heißt es in dem Bericht der ‚Manchester Evening News‘. Unter anderem der FC Barcelona sei interessiert.