Freiburg: Lienhart offen für Wechsel

Philipp Lienhart hat sich zu seinen Zukunftsplänen beim SC Freiburg geäußert. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt der 26-Jährige: „Für mich ist klar: Für einen Wechsel müsste alles passen. Es ist nicht so, dass ich wegmuss. Der Klub hat sich so stark weiterentwickelt, dass es mittlerweile neben dem Menschlichen auch sportlich eine hervorragende Perspektive gibt.“ Er wisse, was er dem Klub zu verdanken habe und eine Vertragsverlängerung sei für den Innenverteidiger eine „Option“. Bis 2024 ist er noch an die Breisgauer gebunden.

Gleichwohl konstatiert der Österreicher: „Ich weiß allerdings auch, dass meine Profi-Karriere begrenzt ist. Deswegen mache ich mir schon Gedanken, ob jetzt der Punkt da ist, vielleicht etwas anderes zu machen.“ Bei einem Angebot aus der spanische La Liga würde Lienhart unter Umständen ins Grübeln kommen: „Aufgrund meiner Zeit bei Real Madrid reizt mich Spanien einfach sehr. Wenn da ein interessantes Angebot kommt, würde ich mir Gedanken machen. Es müsste aber definitiv sportlich reizvoll sein.“ In der laufenden Saison stand der Rechtsfuß für die Freiburger bislang 32 Mal auf dem Rasen.

