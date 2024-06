Kramer über Wüstenwechsel: „Wenn mir einer 12 Millionen für ein halbes Jahr gibt“

Christoph Kramer geht nach aktuellem Stand von einem Verbleib bei Borussia Mönchengladbach aus. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Borussia Mönchengladbach ist mein Verein. Es würde sich komisch anfühlen, durch die Hintertür zu verschwinden“, äußert sich Kramer im ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘. Kramer betont aber auch: „Es ist eine andere Situation für mich. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben kein Stammspieler, das fühlt sich auch komisch an. Aber wenn das mit 33 Jahren so ist, dann muss ich mich dem ja auch stellen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war zu vernehmen, dass Gladbach den bis 2025 datierten Vertrag gerne vorzeitig auflösen würde, um bis zu drei Millionen Euro Gehalt einzusparen – da will der Weltmeister von 2014 aber bislang nicht mitspielen. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel in die Wüste sagt Kramer: „Ich bin kein Spieler, der nach Saudi-Arabien geht, ich hätte keine Lust darauf. Aber es kommt natürlich auch aufs Geld an. Wenn mir da einer zwölf Millionen für ein halbes Jahr gibt, gehe ich auch darüber. Jeder Mensch muss sich dann fragen und für sich beantworten, ob er das nicht machen würde. Und jeder Mensch kommt zu dem Entschluss: Ich würde es auch machen.“