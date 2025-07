Eintracht gibt Ferri ab

Eintracht Frankfurt beendet das Missverständnis mit Nacho Ferri. Wie der Bundesligist offiziell vermeldet, zieht es den 20-Jährigen zum KVC Westerlo. In Belgien unterschreibt der Spanier einen Vierjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ferri war 2021 aus seiner Heimat in die Mainmetropole gekommen, kam für die Profis der Eintracht aber nur zu 13 Kurzeinsätzen. In der abgelaufenen Saison war er an den belgischen Zweitligisten KV Kortrijk ausgeliehen, nun darf der Stürmer sein Glück in der höchsten Spielklasse versuchen.