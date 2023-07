Nach zwei Jahren: Neuer Manager-Job für Heldt

Horst Heldt steht zwei Jahre nach seinem Amtsende beim 1. FC Köln vor der Rückkehr ins Fußballgeschäft. Der ‚Bayerische Rundfunk‘ bestätigt einen Bericht des Portals ‚dieblaue24.com‘, wonach sich Drittligist 1860 München mit dem 53-Jährigen grundsätzlich einig ist. Demnach seien noch letzte Details zu klären. Heldt folgt bei den Löwen auf Günther Gorenzel, der Ende Juni aus seinem Amt ausschied.

Unter der Anzeige geht's weiter

1860-Präsident Robert Reisinger hatte am gestrigen Sonntag angekündigt, einen Sportlichen Leiter „von Format“ zu holen. Auf der Mitgliederversammlung hatte er gesagt: „Ich habe mich intern dafür ausgesprochen, eine starke Persönlichkeit zu installieren. Aus verschiedenen Gründen hat die Nachfolge länger gedauert als mir lieb war. Die interne Debatte hat bald ein Ende.“ In der Bundesliga war Heldt neben seinem Job in Köln auch für den FC Schalke 04, Hannover 96 und den VfB Stuttgart tätig. Für 1860 war der Ex-Profi zwischen 1995 und 1999 als Spieler aufgelaufen.

Lese-Tipp

Ex-HSV-Profi Beister beendet Karriere