Hoffenheim holt Justvan

Die TSG Hoffenheim rüstet sich für die kommende Bundesliga-Saison. Wie die Kraichgauer mitteilen, kommt Flügelspieler Julian Justvan vom SC Paderborn und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Zur Ablöse ist noch nichts bekannt.

Sportchef Alexander Rosen sagt: „Julian hat in der zweiten Liga beim SC Paderborn durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist sehr schnell, technisch stark und die für seine Position herausragende Quote bei den Torbeteiligungen spricht für sich.“

In Paderborn absolvierte Justvan in der abgelaufenen Spielzeit alle 34 Partien, erzielte fünf Tore und gab sieben Vorlagen. Für den 25-jährigen Linksfuß sei zunächst die „Rolle des Herausforderers“ angedacht, so Rosen.