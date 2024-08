Florenz macht Gudmunsson zum Rekordtransfer

Der Wechsel von Albert Gudmunsson zum AC Florenz ist in trockenen Tüchern. Die Viola geben die Verpflichtung des Mittelfeldspielers vom FC Genua offiziell bekannt. Der 27-Jährige wird mitsamt Kaufpflicht ausgeliehen. Dem Vernehmen nach beträgt die Leihgebühr satte acht Millionen Euro. Für die Festverpflichtung werden weitere 17 Millionen Euro plus vier Millionen Euro an möglichen Boni fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gudmunsson würde in der Gesamtsumme zum Rekordeinkauf der Fiorentina absteigen und damit Ex-Stuttgarter Nico González ablösen (24,5 Millionen Euro). Gudmunsson war in der vergangenen Spielzeit Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Genua. 16 Treffer und fünf Assists steuerte der Isländer in 37 Pflichtspielen bei.