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Premier League

Entwarnung bei Ekitiké

von Lukas Weinstock
Arne Slot klatscht mit Hugo Ekitiké ab @Maxppp
Brighton 2-1 Liverpool

Hugo Ekitiké hat es offenbar nicht so schlimm erwischt, wie bisher angenommen. Trainer Arne Slot gab auf der Pressekonferenz nach der 1:2-Niederlage des FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion Entwarnung: „Hugo könnte morgen spielen, wenn es sein müsste. Es ist eine Muskelprellung.“

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Ekitiké hatte das Feld nach acht Minuten mit Tränen in den Augen verlassen müssen, die schlimmen Befürchtungen bewahrheiteten sich jedoch nicht. In wettbewerbsübergreifend 42 Spielen in dieser Saison erzielte der Franzose 17 Tore und bereitete sechs weitere vor.

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