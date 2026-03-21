Entwarnung bei Ekitiké

Hugo Ekitiké hat es offenbar nicht so schlimm erwischt, wie bisher angenommen. Trainer Arne Slot gab auf der Pressekonferenz nach der 1:2-Niederlage des FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion Entwarnung: „Hugo könnte morgen spielen, wenn es sein müsste. Es ist eine Muskelprellung.“

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Ekitiké hatte das Feld nach acht Minuten mit Tränen in den Augen verlassen müssen, die schlimmen Befürchtungen bewahrheiteten sich jedoch nicht. In wettbewerbsübergreifend 42 Spielen in dieser Saison erzielte der Franzose 17 Tore und bereitete sechs weitere vor.