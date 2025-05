Nach Bayern-Abgang: Dier unterschreibt in Monaco

Die AS Monaco hat Eric Dier verpflichtet. Wie der Ligue 1-Klub offiziell mitteilt, unterschreibt der 31-Jährige einen bis 2028 datierten Vertrag. Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei zum 01. Juli ins Fürstentum. Die langfristige Perspektive war für den Engländer der ausschlaggebende Punkt in seiner Entscheidung für Monaco.

Es stand bereits fest, dass Dier sein Arbeitspapier beim FC Bayern nicht verlängern und den Verein nach der Saison verlassen wird. Der Abwehrspieler war im Januar 2024 zunächst leihweise von Tottenham zum deutschen Rekordmeister gewechselt, im darauffolgenden Sommer erfolgte die Festverpflichtung. Mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft konnte der 49-malige Nationalspieler den ersten Vereinstitel seiner Karriere feiern.

Dier erwies sich als zuverlässige Kaderoption in der Verteidigung der Bayern und musste aufgrund zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle immer wieder in die Bresche springen. Nun will er in dem vom ehemaligen Bundesliga-Coach Adi Hütter trainierten Team zu einer stabilen Defensive beitragen.