Wolfsburg: Nmecha über sein DFB-Debüt

Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg hat über sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gesprochen. In einem Interview mit den Wolfsburgern erläutert der 22-jährige Mittelfeldspieler seine Entscheidung, für Deutschland aufzulaufen: „Es gab immer zwei sehr gute Mannschaften zur Auswahl: eines aus dem Land, in dem ich geboren bin und das andere aus dem, in dem ich aufgewachsen bin. Dementsprechend gab es auch immer einen inneren Zwiespalt in meinem Kopf, für welches Land ich spielen möchte. Am Ende habe ich aber zu mir selbst gesagt: Ich möchte das jetzt entscheiden und meinem Herzen folgen. Dann habe ich mich für Deutschland entschieden.“

Nmecha wäre theoretische auch für England spielberechtigt gewesen. Der gebürtige Hamburger absolvierte insgesamt neun Länderspiele für die U16, U18 sowie U19 der Three Lions. Bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien feierte der Rechtsfuß am Dienstag sein Debüt für Deutschland. „Das war sehr gut. Auch, bei dieser hohen Intensität zu trainieren und danach sogar zu spielen. Alle waren sehr nett und haben es mir einfach gemacht“, zeigt sich Nmecha zufrieden.

