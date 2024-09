Perisic besteht Medizincheck

Der Transfer von Ivan Perisic (35) zur PSV Eindhoven ist so gut wie in trockenen Tüchern. Laut Fabrizio Romano hat der kroatische Flügelstürmer den Medizincheck am heutigen Mittwoch hinter sich gebracht, in Kürze erfolge die Vertragsunterschrift. Perisic bindet sich bis zum Saisonende an den amtierenden Meister und Tabellenführer der niederländischen Eredivisie.

Der 136-fache Nationalspieler kommt ablösefrei nach Eindhoven, seinen Vertrag bei Hajduk Split löste Perisic Ende August auf. Zu seinem Jugendklub war er erst Anfang des Jahres von Tottenham Hotspur gekommen. In der Bundesliga hatte Perisic einst für Borussia Dortmund, den VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt.