Köln präsentiert neuen Technischen Direktor

Der 1. FC Köln hat eine weitere Personalentscheidung in der Sportlichen Leitung getroffen. Wie der Bundesliga-Austeiger mitteilt, übernimmt Lukas Berg die neugeschaffene Position des Technischen Direktors. Der 31-Jährige unterschreibt bis 2028 und bildet künftig gemeinsam mit Sportdirektor Thomas Kessler die Doppelspitze im Geschäftsbereich Sport. Zuletzt war Berg Leiter des Kölner Nachwuchsleistungszentrums.

Kessler freut sich auf die Zusammenarbeit: „Ich habe von Anfang an betont, dass wir die bevorstehenden Aufgaben nur im Team erfolgreich meistern können. Umso mehr freue ich mich, dass Lukas künftig als Technischer Direktor an meiner Seite ist und mich in dieser Rolle bei wichtigen strategischen Themen unterstützen wird. Als Leiter der Akademie hat er in den vergangenen Jahren mit strukturierter und zielgerichteter Arbeit wertvolle Impulse gesetzt. Mit seinem Blick für Prozesse und seiner analytischen Herangehensweise wird er eine wichtige Stütze bei der Weiterentwicklung unseres Klubs sein.“