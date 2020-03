RB in der Champions League: Favorit gegen dezimierte Spurs

Der eigene Chancenwucher war schuld, dass sich RB Leipzig im Hinspiel mit einem 1:0 begnügen musste. Am heutigen Dienstagabend (Anstoß 21 Uhr) können die Sachsen nun vor heimischer Kulisse den Einzug ins Champions League-Viertelfinale perfekt machen.

Die Chancen darauf, dass der Mannschaft von Julian Nagelsmann das gelingen kann, sind durchaus realistisch. Der 32-Jährige kann auf seine in den vergangenen Wochen etablierte Stammelf zurückgreifen. Große Überraschungen sind in der Aufstellung von RB nicht zu erwarten.

Anders sieht die Lage bei Nagelsmanns Gegenüber José Mourinho aus. Der 57-Jährige muss nach wie vor auf die Schlüsselfiguren Harry Kane (26), Heung-Min Son (27) und Moussa Sissoko (30) verzichten. Am Wochenende verletzte sich außerdem Neuzugang und Stammspieler Steven Bergwijn (22) am Knöchel und fällt aus. Zudem konnte Linksverteidiger Ben Davies (26) am Montag nicht mit der Mannschaft trainieren.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig

Tottenham Hotspur