Fünf Leihspieler: So plant Gladbach

„Bei Moritz Nicolas sind wir in Gesprächen mit Union. Jordan Beyer und Andreas Poulsen haben viel Spielpraxis bekommen und Erfahrungen auf gutem Niveau gesammelt. Beide werden ebenso wie Michael Lang und Julio Villalba im Sommer erst einmal zurückkommen“, so Eberl zum aktuellen Stand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch wie haben sich die Leihspieler geschlagen? Wie stehen die Chancen in Gladbach? Und wer hat keine Zukunft mehr in der Fohlenelf? Ein Überblick.

Moritz Nicolas (22, Union Berlin): Für den Torwart gab es an Unions Nummer eins Rafal Gikiewicz (32) kein Vorbeikommen. Die Leihe nach Berlin läuft noch ein Jahr. Wie Union künftig zwischen den Pfosten plant, ist unklar, da Gikiewicz den Klub verlässt. Bleibt für Nicolas nur die Bank, wird sich der Keeper wohl umorientieren.

Jordan Beyer (20, Hamburger SV): Der Rechtsverteidiger eroberte nach seiner Ankunft im Januar auf Anhieb einen Platz in der Startelf, acht Spiele in Folge durfte Beyer von Beginn an ran. Nach der Corona-Pause verlor er seinen Posten hinten rechts an Josha Vagnoman (19), half dann aber auch innen aus. In Gladbach ist die Konkurrenz mit Rechtsverteidiger Stefan Lainer (27) nicht kleiner.

Ein Kandidat für den rechten Part der Viererkette wäre auch Michael Lang (29, Werder Bremen). Am Niederrhein plant man aber wie auch an der Weser ohne den Schweizer. Lang kommt im neuen Jahr nur auf acht Einsatzminuten und kann sich dem Vernehmen nach eine Rückkehr zum FC St. Gallen vorstellen.

Links hinten ist Gladbach mit Oscar Wendt (34) und Ramy Bensebaini (25) doppelt besetzt. Für Andreas Poulsen (20, Austria Wien) könnte es also eng werden. Aber: In Österreich absolvierte der junge Däne fünf von sieben möglichen Spielen.

Mittelstürmer Julio Villalba (21, SCR Altach) kam dagegen bislang nur zu 28 Einsatzminuten in der Alpenrepublik. Eher unwahrscheinlich, dass der Paraguayer eine Zukunft bei der Borussia hat. Sein Vertrag läuft 2021 aus.