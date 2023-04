BVB und Reus fällen Entscheidung

Die Zukunft von Marco Reus liegt allem Anschein nach bei Borussia Dortmund. Nach Informationen der ‚Bild‘ befindet sich der Vertragspoker in den letzten Zügen. Eine Unterschrift sei nur noch Formsache und werde voraussichtlich in der kommenden Woche erfolgen.

Im Raum steht eine Verlängerung um ein Jahr bis 2024. In Kauf nehmen muss Reus dabei eine drastische Reduzierung seiner Bezüge. Anstatt wie bisher zwölf Millionen werde der 33-Jährige künftig nur noch „bestenfalls“ sieben Millionen Euro kassieren. Man kann also davon ausgehen, dass das Grundgehalt ohne Boni noch deutlich darunter liegt.

Seit 2012 spielt der ehemalige Jugendspieler Reus inzwischen wieder für den BVB. Seitdem gelangen dem Rechtsfuß in 380 Pflichtspielen 161 Treffer und 120 Vorlagen. Den Legendenstatus hat der gebürtige Dortmunder also ohnehin sicher. Doch auch auf sportlicher Ebene sehen Edin Terzic und Sebastian Kehl noch einiges in Reus, womöglich dann ab kommender Spielzeit vermehrt in der Rolle der Teilzeitkraft.