Auch Klubs vor Einigung: Ramos auf dem Sprung nach Paris

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis Paris St. Germain einen neuen Torjäger begrüßen kann. Nachdem der französische Hauptstadtklub mit Gonçalo Ramos bereits einig geworden ist, befinden sich die Gespräche mit dessen Noch-Arbeitgeber Benfica nach FT-Infos im Endstadium. Eine Ablöse von bis zu 80 Millionen Euro ist im Gespräch.

Wie diese Redaktion aus Frankreich erfuhr, wird Ramos, so der Deal auf den letzten Metern nicht scheitert, bei PSG einen Vertrag bis 2028 erhalten. Der Portugiese wechselt mit der Empfehlung von 22 Saisontoren und zehn Assists in die Ligue 1. Er soll dafür sorgen, dass die Pariser Offensive auch ohne Kylian Mbappé (24) torgefährlich bleibt.

Diese Verantwortung will PSG aber auf mehreren Schultern verteilen. Nach Ramos könnte auch Randal Kolo Muani an den Eiffelturm wechseln. Die Franzosen haben ihre Bemühungen um den Topstürmer von Eintracht Frankfurt in den vergangenen Tagen verstärkt und legen womöglich schon bald ein konkretes Angebot vor.