PSG mit Ramos einig – Benfica nennt Preis

Gonçalo Ramos könnte seinen Jugendklub Benfica Lissabon in diesem Sommer hinter sich lassen. Nach Informationen von ‚RMC‘ ist sich der 22-jährige Mittelstürmer mit Paris St. Germain über einen Transfer einig geworden. Die größere Hürde bleiben die Ablöseverhandlungen mit Benfica.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Rekordmeister fordert inklusive Bonuszahlungen 80 Millionen Euro. In Lissabon steht der portugiesische Nationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag. Vergangene Saison hinterließ Ramos in 47 Pflichtspielen mit 39 Scorerpunkten (27 Tore, zwölf Assists) europaweit Eindruck. Die heißeste Spur führt nun also nach Paris.

Lese-Tipp

PSG will verkaufen: Ekitike in die Bundesliga?

Sollte PSG den Deal tatsächlich eintüten, wären die Bemühungen für den Sturm aber keinesfalls eingestellt. Nach FT-Informationen würden man zudem gerne noch Randal Kolo Muani (24/Eintracht Frankfurt) und Bradley Barcola (20/Olympique Lyon) in die französische Hauptstadt holen.