Reims trifft Entscheidung bei Frankfurts Buta

Die Zukunft von Aurélio Buta liegt nicht bei Stade Reims. Nach FT-Informationen verzichtet der französische Erstligist darauf, die Kaufoption im Leihvertrag zu ziehen. Für sechs Millionen Euro hätte Reims den portugiesischen Außenverteidiger fest von Eintracht Frankfurt verpflichten können. Somit kehrt Buta im Sommer zunächst zur SGE zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Donnerstag könnte Buta ein letztes Mal für seinen derzeitigen Klub auflaufen. Dann spielt Reims im Finale der Relegation gegen den FC Metz um den Klassenerhalt in der Ligue 1. Über die Saison gesehen gehörte der 28-Jährige zu den Stammkräften bei seinem Leihverein, sammelte 27 Liga- und drei Pokaleinsätze. Dementsprechend dürften sich auch potenzielle Abnehmer für einen festen Wechsel in der bevorstehenden Sommer-Transferperiode finden.