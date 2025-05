Bedient sich Napoli bei PSG?

Die SSC Neapel könnte sich die Situation von Offensivspieler Kang-in Lee bei Paris St. Germain zunutze machen und einen Transfervorstoß wagen. Wie ‚Relevo‘ berichtet, stocken bei PSG die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung des Südkoreaners. Scheitern die Gespräche, könnte der 24-Jährige (Vertrag bis 2028) auf den Markt kommen. Neben Napoli beobachten dem Bericht zufolge auch Klubs aus der Premier League und Saudi-Arabien die Situation.

Bei den Parisern kam der Linksfuß als wichtiger Kaderspieler in dieser Saison zu insgesamt zwölf Scorerpunkten in 45 Einsätzen. In mehr als der Hälfte seiner Einsätze wurde Lee eingewechselt. Gut möglich, dass dem Offensivmann in Neapel mehr Spielzeit auf den Flügeln winkt. Der 36-fache Nationalspieler war 2023 für 22 Millionen Euro vom RCD Mallorca nach Paris gewechselt.