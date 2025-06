„Könige von Europa“ | Tifo für Xana

In Gedanken bei Xana

Den größten Gänsehaut-Moment lieferten die Fans von Paris St. Germain direkt nach Abpfiff des Spiels (5:0). Im Unterrang der Allianz-Arena enthüllten sie eine riesige Blockfahne, die Trainer Luis Enrique zeigte, der gemeinsam mit seiner Tochter Xana eine PSG-Fahne in den Anstoßpunkt steckt. Enrique selbst streifte sich nach dem ersten Champions League-Sieg der PSG-Klubgeschichte nicht etwa ein Sieger-Shirt über, sondern eines, das an die gleiche Szene erinnert.

Fans wie Trainer gedenken damit Enriques Tocher Xana, die 2019 im Alter von neun Jahre an einer selten Knochenkrebs-Art starb. 2015 hatte sich der Trainer schon einmal die europäische Krone aufgesetzt, als er mit dem FC Barcelona das Finale in Berlin gegen Juventus Turin (3:1) gewann. Damals pflanzte er mit seiner Tochter eine Fahne der Katalanen in den Mittelkreis. „Sie ist immer bei uns. Wir denken immer an sie. Wenn man einen Menschen von Herzen liebt, dann trägt man diese Person immer in seinem Herzen. Ich denke, dass sie jetzt unter uns hier rumrennen würde. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Es ist auch schön, dies jetzt mit der Familie und Freunden teilen zu können“, äußerte sich Enrique am gestrigen Abend.

„Könige von Europa“

Abseits des Herzschlag-Moments feiern die europäischen Gazetten den souveränen Champions League-Sieg der Pariser. Für die englische ‚Times‘ sind sie „die neuen Könige von Europa“. Die ‚L‘Équipe‘ erinnert daran, wie lange die französische Hauptstadt auf diesen Triumph gewartet hat, „aber die Erlösung war das Warten wert“. Für ‚Le Figaro‘ kommt der Titel ausgerechnet „in dem Jahr, in dem wir es am wenigsten erwartet hatten“, das Team wurde aber laut ‚Le Monde‘ „in den vergangenen zwei Jahren geschickt zusammengestellt und kann in dieser Saison nach dem Abgang von Kylian Mbappé voll aufgehen“

In Italien lässt man naturgemäß an den Verlierern kein einziges gutes Haar. Die ‚Tuttosport‘ macht ihre heutige Ausgabe mit einem einzigen Wort auf: „DisINTERgrata“, was so viel heißt wie auseinandergebrochen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ sah in München einen reinen „Alptraum! Doué-Show und eine Klatsche von PSG.“ Von einer „Demütigung“ sprechen mit ‚Tuttosport‘, ‚Corriere dello Sport‘ und ‚Corriere della Sera‘ nahezu alle italienischen Medien.