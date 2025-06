Paderborn bedient sich in Wolfsburg

Wie erwartet hat der SC Paderborn Bennit Bröger unter Vertrag genommen. Der 18-Jährige kommt ablösefrei vom VfL Wolfsburg, wo sein Vertrag Ende Juni ausläuft. „Bennit ist ein technisch versierter Offensivakteur, der über ein ausgeprägtes Spielverständnis und ein feines Gespür für den finalen Ball verfügt. Sein Profil passt hervorragend zu unserer Spielphilosophie und unserem Anspruch, deutschen Talenten eine starke Perspektive im Profifußball zu bieten“, so Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.

Der offensive Mittelfeldspieler war mit großen Vorschusslorbeeren vor der abgelaufenen Saison zum Profikader von Ralph Hasenhüttl gestoßen und durfte dort in der Vorbereitung reinschnuppern, kam in der Folge allerdings nur im DFB-Pokal gegen die TuS Koblenz (1:0) zu einem Kurzeinsatz. Gegen Ende der Saison setzte Bröger außerdem eine Knie-Operation außer Gefecht. In der U19 steuerte er fünf Tore und fünf Vorlagen in 15 Partien bei.