Gregoritsch reagiert auf Wechselgerüchte

Michael Gregoritsch kann sich nach einer schwierigen Saison dennoch einen Verbleib beim SC Freiburg vorstellen. Gegenüber dem ‚ORF‘ sagt der Angreifer: „Ich habe weiter das Selbstvertrauen, dass ich mich in Freiburg durchsetze und 25 Spiele von Beginn an habe. Ich hatte hier meine erfolgreichste Vereinszeit und weiß, dass das Gras woanders nicht immer grüner ist, dass es woanders nicht immer leichter ist.“ Der Vertrag des 31-Jährigen läuft im kommenden Jahr aus, Borussia Mönchengladbach beschäftigt sich mit dem Österreicher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gregoritsch befinde sich in „coolen und offenen Gesprächen“ mit dem Sport-Club, so der Angreifer. In der abgelaufenen Spielzeit setzte Trainer Julian Schuster nur selten von Beginn an auf den 65-fachen Nationalspieler Österreichs. Insgesamt kam er bei 23 Einsätzen nur auf drei Treffer und eine Vorlage. Das war „natürlich nicht zufriedenstellend. Aber es ist von beiden Seiten immer fair und korrekt abgelaufen“, so Gregoritsch.