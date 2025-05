Gladbach: Kleindienst-Ersatz aus der Bundesliga?

Der Schock bei Borussia Mönchengladbach war groß, als die Nachricht bekannt wurde, dass Torjäger Tim Kleindienst (29) mit einer Meniskusverletzung für die kommenden Monate nicht zur Verfügung stehen wird. ‚Sky‘ berichtet, dass der deutsche Nationalspieler noch vier Monate ausfallen wird.

Dem Pay-TV-Sender zufolge haben die Fohlen deshalb einen Spieler ausgemacht, der in diesen Monaten als Ersatz einspringen und auch im Anschluss eine wichtige Rolle spielen soll. Es handelt sich dabei um Michael Gregoritsch. Der Österreicher steht seit drei Jahren beim SC Freiburg unter Vertrag, ist unter Julian Schuster aber mit seiner Rolle als Joker unzufrieden und liebäugelt mit einem Wechsel.

In der abgelaufenen Spielzeit kam er meist von der Bank und konnte nur drei Tore und eine Vorlage in 23 Spielen beisteuern. Da sein Vertrag in einem Jahr ausläuft, dürfte er für Gladbach nicht allzu teuer werden.

Der 31-Jährige lief in Deutschland bislang für die TSG Hoffenheim, den FC St. Pauli, den VfL Bochum, den Hamburger SV, den FC Augsburg, den FC Schalke und den Sport-Club auf – nun könnte die achte Station Gladbach lauten.