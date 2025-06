Messi sauer: Gespräche über Wechsel laufen

Vor zwei Jahren wäre Lionel Messi beinahe schon einmal in Saudi-Arabien gelandet. Al Hilal hatte damals laut ‚L’Équipe‘ mit einem Gehalt von 500 bis 600 Millionen Euro, verteilt auf zwei Jahre, gelockt. Der Argentinier entschied sich aber für einen Transfer von Paris St. Germain in die USA zu Inter Miami.

Dort schien er zuletzt vor einer Vertragsverlängerung zu stehen, die aktuell allerdings wohl in weite Ferne rückt. Das Schweizer ‚Sky Sport‘ berichtet, dass Jorge Messi, der Vater des Weltfußballers, sich derzeit in direktem Kontakt mit dem Investmentfonds von Saudi-Arabien befindet und im zweiten Anlauf ein Transfer angestrebt werden könnte.

Wiedersehen mit CR7

Dem Bericht zufolge ist Messi frustriert darüber, dass die MLS seit seiner Ankunft vor zwei Jahren kaum Fortschritte macht und auch das fußballerische Niveau nicht seinen Ansprüchen genügt. Daher gab es bereits erste informelle Gespräche zwischen den Verantwortlichen des Sportprojekts von Saudi-Arabien und der Spielerseite. Ein konkreter Verein ist noch nicht im Spiel, der Wüstenstaat tut aber alles, um den 37-Jährigen in die Saudi Pro League zu locken.

Dort würde Messi dann ein weiteres Mal in direkte Konkurrenz zu seinem ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo (40) treten. Der Portugiese wird nach FT-Informationen bei Al Nassr verlängern. In Miami läuft Messis Vertrag am Ende dieses Jahres aus.