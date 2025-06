Anderlecht verpflichtet Köln-Talent Keita

Für Zoumana Keita geht die Karriere in Belgien weiter. Wie der RSC Anderlecht mitteilt, wechselt der 19-jährige Innenverteidiger von Viktoria Köln zum belgischen Erstligisten. Der Youngster erhält einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT berichtete exklusiv vom Medizincheck des 1,90-Meter-Hünen. Nun ist der Transfer in trockenen Tüchern. RSC-Sportdirektor Olivier Renard freut sich auf den vielversprechenden Neuzugang: „Zoumana ist ein junger Spieler mit großem Potenzial. Er ist ein körperlich starker Verteidiger, schnell und hat eine gute Mentalität. Zoumana wird Ende Juni in die Saisonvorbereitung einsteigen und sich schrittweise in die erste Mannschaft integrieren.“